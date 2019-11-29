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Российская спортсменка скончалась в полиции после пьяной драки

Российская спортсменка скончалась в полиции после пьяной драки
Фото: sledcom.ru
Девушка умерла, отправив в нокаут сожителя

В Оренбурге ушла из жизни боксерша. Однако прежде она отправила в нокаут своего возлюбленного.

Так, семейный конфликт закончился трагедией. Хотя она произошла уже после инцидента и, как сообщает следствие, не из-за него. Однако точная причина станет ясна позднее. Как пишет "Московский комсомолец", участники потасовки на момент ссоры находились в приподнятом настроении.

Накануне полиция задержала 28-летнюю девушку, которая в порыве гнева избила сожителя, отправив его на больничную койку. Сама же за пьяную драку попала в отдел полиции.

Там дебоширке стало плохо. Когда приехала скорая, спортсменка была уже мертва, рассказали в региональном управлении Следственного комитета, передает "Урал56.ру".

Пока в случившемся не замечено никакого криминала. Обстоятельства гибели выясняются. 

Ксения АНДРЕЕВА

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