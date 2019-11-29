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Сотрудники правоохранительных органов поймали 22-летнюю россиянку, которая пыталась продать собственного ребенка за 150 тыс рублей. Как стало известно журналистам, девушка с самого начала не собиралась воспитывать кроху.
Как выяснил телеканал РЕН ТВ, полицейские, вычислив злоумышленников, задержали молодую мать и "покупателей" с поличным. Как отмечает телеканал "360", сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и выясняют детали инцидента. Ребенка передали медикам.
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