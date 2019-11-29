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Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в метро Москвы

Сотрудник правоохранительных органов пытался разрешить ссору

На станции метро "Савеловская" в Москве двое мужчин громко конфликтовали. Полицейский решил успокоить нарушителей спокойствия, но одному из них это не понравилось. Неизвестный ранил сотрудника МВД в грудь ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на официальном сайте. В каком состоянии находится сотрудник правоохранительных органов, неизвестно, отмечает агентство НСН. Следователи возбудили уголовное дело.  


Полина ИВАНОВА

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