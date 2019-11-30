Российский экс-чиновник украл два миллиарда рублей и скрылся от следствия

Бывший министр не явился на заседание суда и предпочел броситься в бега

Магасский районный суд признал виновным экс-министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева в растрате двух миллиардов рублей. Его объявили в розыск, передает "Интерфакс".



Бывшего чиновника признали виновным по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств. Ему грозит пять лет лишения свободы. При этом сам Цечоев на заседание суда не явился, а его местонахождение пытается установить следствие.

Как уточняет Следком РФ, в мае 2015 года Цечоев на посту министра финансов Ингушетии злоупотребил должностными полномочиями при распределении двух миллиардов бюджетных денег.