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Российский экс-чиновник украл два миллиарда рублей и скрылся от следствия

Российский экс-чиновник украл два миллиарда рублей и скрылся от следствия
Фото: www.globallookpress.com
Бывший министр не явился на заседание суда и предпочел броситься в бега

Магасский районный суд признал виновным экс-министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева в растрате двух миллиардов рублей. Его объявили в розыск, передает "Интерфакс".  

Бывшего чиновника признали виновным по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств. Ему грозит пять лет лишения свободы. При этом сам Цечоев на заседание суда не явился, а его местонахождение пытается установить следствие. 

Как уточняет Следком РФ, в мае 2015 года Цечоев на посту министра финансов Ингушетии злоупотребил должностными полномочиями при распределении двух миллиардов бюджетных денег. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Т.е. в 2015 г. уже видно было, что он из себя представляет. Надо наказывать и тех, кто продвигает таких. Значит делился с ними.
Гость
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Если найдут - пожурят и оправдают. Ну или условно посидит. А если бутылку водки в магазине украсть - присяешь года на 2. Россия, год 2019.
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