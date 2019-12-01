В транспорте было 43 пассажира и водитель

В Забайкалье автобус, который следовал по маршруту Чита – Сретенск, слетел с трассы. ДТП произошло в районе станции Куэнга в Сретенском районе.

Об этом рассказал глава района Алексей Закурдаев.

Как пишут РИА Новости, пострадали, по предварительным данным, 7 человек. Всего в автобусе находилось 44 человека.