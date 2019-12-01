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В Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем было 43 пассажира, 22 и них погибли, еще 21 человек получил травмы.
Как говорится в заявлении министерства внутренних дел государства, автобус ехал из столицы страны в направлении города Айн Дарахим. Дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров россияне, передает телеканал RT.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Страшные подробности с места трагедии , где погибли два десятка человек