Пострадали 21 человек

В Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем было 43 пассажира, 22 и них погибли, еще 21 человек получил травмы.

Как говорится в заявлении министерства внутренних дел государства, автобус ехал из столицы страны в направлении города Айн Дарахим. Дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров россияне, передает телеканал RT.