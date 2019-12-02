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Обрушившееся сооружение было на реконструкции. По данным МЧС, ремонт моста на въезде в Оренбург и стал причиной ЧП.
Об этом говорится в телеграмм-канале ведомства. В непосредственной близости от объекта находились фура и легковушка. Одна из машин погрязла в руинах.
По информации группы в соцсети "ВКонтакте" "Оренбургская область – онлайн", пострадал водитель большегруза. Он в сознании, им сейчас занимаются медики.
Кроме того, в больницу отправили двоих детей, которых после осмотра отпустили. При этом "Царьград" пишет о четырех пострадавших, в спасательном ведомстве – о двух..
Очевидцы выкладывают в Сеть фотографии с места происшествия и видео. Рухнувший мост парализовал движение на данном участке.
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