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В Оренбурге рухнул мост. Подробности

В Оренбурге рухнул мост. Подробности
Фото: vk.com/buzulukvkurse
В руины превратился виадук на въезде в город

Обрушившееся сооружение было на реконструкции. По данным МЧС, ремонт моста на въезде в Оренбург и стал причиной ЧП.

Об этом говорится в телеграмм-канале ведомства. В непосредственной близости от объекта находились фура и легковушка. Одна из машин погрязла в руинах.

По информации группы в соцсети "ВКонтакте" "Оренбургская область – онлайн", пострадал водитель большегруза. Он в сознании, им сейчас занимаются медики.

Кроме того, в больницу отправили двоих детей, которых после осмотра отпустили. При этом "Царьград" пишет о четырех пострадавших, в спасательном ведомстве – о двух.. 

Очевидцы выкладывают в Сеть фотографии с места происшествия и видео. Рухнувший мост парализовал движение на данном участке. 

Ксения АНДРЕЕВА

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