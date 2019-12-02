В руины превратился виадук на въезде в город

Обрушившееся сооружение было на реконструкции. По данным МЧС, ремонт моста на въезде в Оренбург и стал причиной ЧП.

Об этом говорится в телеграмм-канале ведомства. В непосредственной близости от объекта находились фура и легковушка. Одна из машин погрязла в руинах.

По информации группы в соцсети "ВКонтакте" "Оренбургская область – онлайн", пострадал водитель большегруза. Он в сознании, им сейчас занимаются медики.

Кроме того, в больницу отправили двоих детей, которых после осмотра отпустили. При этом "Царьград" пишет о четырех пострадавших, в спасательном ведомстве – о двух..

Очевидцы выкладывают в Сеть фотографии с места происшествия и видео. Рухнувший мост парализовал движение на данном участке.