Животное напало на ребенка, пока мать отвлеклась на домашние дела

На Украине кот придушил 9-месячного ребенка. Ужасная трагедия имела место в Винницкой области, передает "Свободная пресса".

По предварительной информации, 30 ноября мать девочки оставила ребенка в коляске одну во дворе дома и стала заниматься домашними делами. По возвращению женщина обнаружила кота, который уже лежал на мертвом ребенке.

Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение. Каких-либо травм на теле малышки выявлено не было.