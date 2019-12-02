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На Украине кот придушил 9-месячного ребенка. Ужасная трагедия имела место в Винницкой области, передает "Свободная пресса".
По предварительной информации, 30 ноября мать девочки оставила ребенка в коляске одну во дворе дома и стала заниматься домашними делами. По возвращению женщина обнаружила кота, который уже лежал на мертвом ребенке.
Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение. Каких-либо травм на теле малышки выявлено не было.
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