Автобус упал в кювет под Белгородом

Нибиру
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В пригороде Белгорода автобус опрокинулся в кювет. Об этом сообщил информированный источник.
Как пишет "Интерфакс", рейсовый транспорт ехал из села в Старый Оскол. По предварительным данным, есть пострадавшие. По информации телеграм-канал Mash, пять человек пострадали, еще одна женщина обратилась за помощью к медикам из-за нервного срыва.
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