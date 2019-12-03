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Автобус упал в кювет под Белгородом

Внутри находится 30 человек

В пригороде Белгорода автобус опрокинулся в кювет. Об этом сообщил информированный источник.

Как пишет "Интерфакс", рейсовый транспорт ехал из села в Старый Оскол. По предварительным данным, есть пострадавшие. По информации телеграм-канал Mash, пять человек пострадали, еще одна женщина обратилась за помощью к медикам из-за нервного срыва. 

Полина ИВАНОВА

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