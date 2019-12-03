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Житель Татарстана вырезал семью из ревности

Житель Татарстана вырезал семью из ревности
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Выжил только один ребенок. Окровавленный мальчик спасся, выбежав на мороз в одних трусах и босиком

Ребенок заскочил в пекарню неподалеку от дома и попросил о помощи. Видео того, как это было, попало в Сеть.

В ролике, опубликованном на телеграмм-канале Life Shot, мальчик, истекая кровью, рассказал, что пьяный отчим перерезал всю семью и хочет убить его. Работницы заведения вызвали "скорую" и позвонили в полицию.

Ребенок проснулся ночью от криков и плача двухлетнего брата – старшего и мать отчим уже убил. Он выбежал из комнаты, но мужчина полоснул его ножом и потребовал вернуться, добавив, что займется им позже, а сам пошел закрывать двери. Окровавленный мальчик разбил окно и убежал. 

До этого сообщалось, что резня произошла в Татарстане. Житель города Менделеевска зарезал бывшую супругу, взрослого пасынка и своего двухлетнего сына, передает телеканал "360".

Его задержали сразу, сообщил "Ленте.ру" представитель регионального управления Следственного комитета России. По предварительным данным, причиной трагедии стали ревность и алкогольное опьянение мужчины.

Задержанный ранее был трижды судим – за кражи и нанесение телесных повреждений. Кроме того, месяц назад он, будучи пьян, пырнул себя ножом в живот. 

Полина ДОРОЖКИНА

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