Мужчина уже признался в преступлении и задержан местной полицией

Убийство россиянки в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона подтвердило посольство РФ в Испании. По данным местных СМИ, подозреваемого 44-летнего испанца, у которого с жертвой были романтические отношения, арестовали в понедельник, 2 декабря.

"Подтверждаем факт убийства в Эль-Прат-де-Льобрегат (Каталония) нашей соотечественницы, гражданки России, проживавшей в Испании. Дело передано в суд. Ведется следствие. Находимся в контакте с компетентными органами", – говорится в Twitter дипмисии.

Ранее газета El Mundo сообщила, что задержанный за это преступление накануне местный гражданин утром же в понедельник был доставлен в полицейский участок, где его и арестовали.

Отмечается, что тело 41-летней женщины найдено на полу в квартире с резаными ранами. Как пишет издание, полиция предполагает, что это убийство и дело открыто о гендерном насилии.

В информации El Mundo подчеркивается, что это уже девятая женщина, убитая в Каталонии в текущем году от рук своего нынешнего или бывшего партнера.

Между тем сегодня российская дипмиссия уведомила в Сети, что проверяет сообщения об исчезновении еще одной гражданки РФ в Севилье.

"Посольство проверяет информацию о пропаже россиянки в Севилье. Подключили почетного консула", – сообщается в Twitter.

"Интерфакс" пишет, что в Севилье не выходит на связь 28-летняя учительница русского языка из Москвы.

Напомним, вечером 16 июня 2019 г. в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки. В убийстве девочки был заподозрен ее 17-летний брат, пропавший сразу после преступления. В конце сентября юношу задержали в Германии, сообщает газета La Vanguardia.