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Убийство россиянки в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона подтвердило посольство РФ в Испании. По данным местных СМИ, подозреваемого 44-летнего испанца, у которого с жертвой были романтические отношения, арестовали в понедельник, 2 декабря.
"Подтверждаем факт убийства в Эль-Прат-де-Льобрегат (Каталония) нашей соотечественницы, гражданки России, проживавшей в Испании. Дело передано в суд. Ведется следствие. Находимся в контакте с компетентными органами", – говорится в Twitter дипмисии.
Ранее газета El Mundo сообщила, что задержанный за это преступление накануне местный гражданин утром же в понедельник был доставлен в полицейский участок, где его и арестовали.
Отмечается, что тело 41-летней женщины найдено на полу в квартире с резаными ранами. Как пишет издание, полиция предполагает, что это убийство и дело открыто о гендерном насилии.
В информации El Mundo подчеркивается, что это уже девятая женщина, убитая в Каталонии в текущем году от рук своего нынешнего или бывшего партнера.
Между тем сегодня российская дипмиссия уведомила в Сети, что проверяет сообщения об исчезновении еще одной гражданки РФ в Севилье.
"Посольство проверяет информацию о пропаже россиянки в Севилье. Подключили почетного консула", – сообщается в Twitter.
"Интерфакс" пишет, что в Севилье не выходит на связь 28-летняя учительница русского языка из Москвы.
Напомним, вечером 16 июня 2019 г. в квартире в испанском городе Матаро (автономное сообщество Каталония) обнаружено тело 14-летней россиянки. В убийстве девочки был заподозрен ее 17-летний брат, пропавший сразу после преступления. В конце сентября юношу задержали в Германии, сообщает газета La Vanguardia.
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