Потерпевшими в инциденте могут признать авиаперевозчика или страховую компанию

Следователи установили, что авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево нанесла ущерб в размере 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал адвокат Павел Герасимов, который представляет интересы потерпевших.

Как передает издание "Федерал Пресс", потерпевшей стороной могут признать авиакомпанию или страховую компанию, которая обязалась производить выплаты семьям погибших пассажиров.

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 загорелся во время аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Рейс совершался из Москвы в Мурманск, однако из-за попавшей в воздушный лайнер молнии пришлось возвращаться в аэропорт вылета. В результате авиакатастрофы погибли 41 человек, в том числе один бортпроводник.