Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Стал известен размер ущерба от катастрофы в аэропорту Шереметьево

Потерпевшими в инциденте могут признать авиаперевозчика или страховую компанию

Следователи установили, что авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево нанесла ущерб в размере 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал адвокат Павел Герасимов, который представляет интересы потерпевших. 

Как передает издание "Федерал Пресс", потерпевшей стороной могут признать авиакомпанию или страховую компанию, которая обязалась производить выплаты семьям погибших пассажиров. 

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 загорелся во время аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Рейс совершался из Москвы в Мурманск, однако из-за попавшей в воздушный лайнер молнии пришлось возвращаться в аэропорт вылета. В результате авиакатастрофы погибли 41 человек, в том числе один бортпроводник. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей