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Мошенники обманули доверчивую россиянку и украли у нее 200 тыс рублей

Женщина не заподозрила обмана из-за номера звонивших

В Пензе 54-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 200 тыс рублей. Злоумышленники позвонили ей и представились службой безопасности банка. Об этом сообщает издание "Федерал Пресс". 

Бдительность обманутой усыпил тот факт, что воры звонили с номера, начинающегося с 900.

Собеседник потерпевшей рассказала, что якобы по ее карте идет подозрительная операция и чтобы не потерять деньги, необходимо назвать номер ее карты и все коды. Не долго думая, женщина так и сделала. В конце концов выяснилось, что с ее счетов был осуществлен перевод в 200 тыс рублей. 

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. 

Сергей САЗОНОВ

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