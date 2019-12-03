Женщина не заподозрила обмана из-за номера звонивших

В Пензе 54-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 200 тыс рублей. Злоумышленники позвонили ей и представились службой безопасности банка. Об этом сообщает издание "Федерал Пресс".

Бдительность обманутой усыпил тот факт, что воры звонили с номера, начинающегося с 900.

Собеседник потерпевшей рассказала, что якобы по ее карте идет подозрительная операция и чтобы не потерять деньги, необходимо назвать номер ее карты и все коды. Не долго думая, женщина так и сделала. В конце концов выяснилось, что с ее счетов был осуществлен перевод в 200 тыс рублей.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.