Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
В Пензе 54-летняя женщина стала жертвой мошенников и потеряла 200 тыс рублей. Злоумышленники позвонили ей и представились службой безопасности банка. Об этом сообщает издание "Федерал Пресс".
Бдительность обманутой усыпил тот факт, что воры звонили с номера, начинающегося с 900.
Собеседник потерпевшей рассказала, что якобы по ее карте идет подозрительная операция и чтобы не потерять деньги, необходимо назвать номер ее карты и все коды. Не долго думая, женщина так и сделала. В конце концов выяснилось, что с ее счетов был осуществлен перевод в 200 тыс рублей.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали