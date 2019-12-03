Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Спасатели вызволили женщину из-под завалов рухнувшего дома в Белогороде

По последней информации, ранения в результате инцидента получили пять человек

Хлопок газа произошел в четырехэтажном доме в Белгороде, передает РИА "Новости". По последней информации, спасателям удалось вызволить из-под завалов женщину. 

МЧС уточняет, что к настоящему моменту ранения при взрыве получили пять человек. Обрушение стен домом произошли с первого по четвертый этажи. 

В рухнувшей из-за взрыва части дома прописаны 24 человека. На данный моментэвакуированы 18, еще один человек может оставаться под завалами. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей