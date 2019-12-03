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Хлопок газа произошел в четырехэтажном доме в Белгороде, передает РИА "Новости". По последней информации, спасателям удалось вызволить из-под завалов женщину.
МЧС уточняет, что к настоящему моменту ранения при взрыве получили пять человек. Обрушение стен домом произошли с первого по четвертый этажи.
В рухнувшей из-за взрыва части дома прописаны 24 человека. На данный моментэвакуированы 18, еще один человек может оставаться под завалами.
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