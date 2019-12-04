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Расстрелял прохожих: появились подробности страшной трагедии в Перми

Расстрелял прохожих: появились подробности страшной трагедии в Перми
Фото: vk.com/rosgvard_official
Погибли два человека, несколько полицейских ранены

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми в ночь на 4 декабря. По предварительным данным, он находился под воздействием сильнодействующих веществ.

"Открыл огонь из окна квартиры, затем он с ружьем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим",

рассказал собеседник "Интерфакса". Погибла проходившая мимо женщина.

По некоторым данным, мужчина также застрелил свою жену прежде, чем выйти на улицу: "В состоянии опьянения убил жену из охотничьего ружья, и стал стрелять в прохожих", – сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Слышала выстрелов восемь точно ещё. Приехала скорая осмотрела женщину. Было уже понятно, что мертва, затем приехала полиция", – рассказала очевидица происшествия "Аргументам и Фактам".

Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина начал стрелять по ним – несколько человек пострадали, сообщает "360". Был также рaнен и сотрудник Росгвaрдии, его госпитализировали, передает НСН.

Злоумышленника задержали. По предварительным данным, ранее он был судим за насильственное преступление. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Карина СИРАЗОВА

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