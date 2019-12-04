Нибиру
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В Норвегии на причале Ботсфьорде загорелся российский траулер. О ЧП рассказала полиция провинции Финнмарк.
Как написали сотрудники правоохранительных органов в Твиттере, пожар на судне потушили. Как отмечает телеканал "360", название корабля пока не известно.
По информации ТАСС, в результате происшествия никто не пострадал.
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