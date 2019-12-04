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В Саратове автобус влетел в столб

Пострадали 15 человек

В Саратове автобус, который следовал по городскому маршруту, попал в ДТП. Информацию об аварии подтвердил начальник областной службы спасения Юрий Юрин. 

Как пишут РИА Новости, всем пострадавших оказали помощь, тяжело раненных нет. О том, что в результате столкновения автобуса со столбом травмы получили 15 человек, стало известно телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти". 

Полина ИВАНОВА

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