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В Саратове автобус, который следовал по городскому маршруту, попал в ДТП. Информацию об аварии подтвердил начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Как пишут РИА Новости, всем пострадавших оказали помощь, тяжело раненных нет. О том, что в результате столкновения автобуса со столбом травмы получили 15 человек, стало известно телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".
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