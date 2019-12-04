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Убивал и насиловал: житель в Саратове хранил тело в квартире

Убивал и насиловал: житель в Саратове хранил тело в квартире
Фото: instagram.com/rosgvard_mo
От рук подозреваемого пострадали четыре женщины

Жителя Саратова обвиняют в убийстве двух женщин и изнасиловании четырех. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, 1 января 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры изнасиловал и избил свою сожительницу. Женщина скончалась от полученных травм. "Испугавшись ответственности за содеянное, он завернул ее тело в покрывало, перевязал веревкой и положил в неотапливаемой комнате дома", – сообщается на сайте СК РФ по Саратовской области.

Спустя месяц мужчина познакомился с еще одной женщиной и стал с ней жить. Однако в ходе ссоры, а также из страха, что сожительница найдет тело убитой, житель Саратова избил ее и изнасиловал – в итоге женщина тоже умерла.

Спрятанное тело первой погибшей сотрудники правоохранительных обнаружили в начале февраля 2019 года.

В ходе расследования выяснилось, что в конце 2018 года злоумышленник изнасиловал и угрожал убить еще двух женщин, однако мужчина их запугал, и пострадавшие не сообщали об этом полиции, пока сотрудники сами не обратились к ним.

На данный момент 59-летний мужчина заключен под стражу. Идет завершение предварительного следствия.

Карина СИРАЗОВА

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