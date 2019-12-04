Нибиру
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Следственный комитет России установил причину взрыва в жилом доме в Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, инцидент произошел из-за повреждения газового оборудования.
Как напоминает издание "Свободная пресса", в результате чрезвычайного происшествия было возбуждено несколько уголовных дел.
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