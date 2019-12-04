Следователи выяснили, что послужило причиной инцидента

Следственный комитет России установил причину взрыва в жилом доме в Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, инцидент произошел из-за повреждения газового оборудования.

Как напоминает издание "Свободная пресса", в результате чрезвычайного происшествия было возбуждено несколько уголовных дел.