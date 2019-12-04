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Установлена причина взрыва жилого дома в Белгородской области

Следователи выяснили, что послужило причиной инцидента

Следственный комитет России установил причину взрыва в жилом доме в Белгородской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, инцидент произошел из-за повреждения газового оборудования. 

Как напоминает издание "Свободная пресса", в результате чрезвычайного происшествия было возбуждено несколько уголовных дел. 

Сергей САЗОНОВ

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