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Ребенок вывалился с кровати во время игры с братом и получил серьезную травму. В результате инцидента в подмосковном Сергиевом Посаде мальчик был экстренно доставлен в районную больницу, передает "Подмосковье сегодня".
Врачи установили, что малыш получил сотрясение головного мозга и повредил кости черепа.
Выяснением обстоятельств инцидента занимается Следственный комитет.
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