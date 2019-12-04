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В Подмосковье ребенок очутился в больнице после падения с кровати

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего

Ребенок вывалился с кровати во время игры с братом и получил серьезную травму. В результате инцидента в подмосковном Сергиевом Посаде мальчик был экстренно доставлен в районную больницу, передает "Подмосковье сегодня". 

Врачи установили, что малыш получил сотрясение головного мозга и повредил кости черепа. 

Выяснением обстоятельств инцидента занимается Следственный комитет. 

Сергей САЗОНОВ

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