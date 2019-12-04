Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего

Ребенок вывалился с кровати во время игры с братом и получил серьезную травму. В результате инцидента в подмосковном Сергиевом Посаде мальчик был экстренно доставлен в районную больницу, передает "Подмосковье сегодня".

Врачи установили, что малыш получил сотрясение головного мозга и повредил кости черепа.

Выяснением обстоятельств инцидента занимается Следственный комитет.