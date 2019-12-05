Силовикам удалось пресечь террористическую угрозу

Правоохранительные органы арестовали в Москве девять выходцев из стран СНГ по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом стало известно из решения Мещанского районного суда Москвы, передает "Flashnord".

Уточняется, что все арестованные являются членами международной террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами", которая запрещена в России.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.