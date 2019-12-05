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Девять человек арестовали по подозрению в причастности к терроризму

Силовикам удалось пресечь террористическую угрозу

Правоохранительные органы арестовали в Москве девять выходцев из стран СНГ по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом стало известно из решения Мещанского районного суда Москвы, передает "Flashnord". 

Уточняется, что все арестованные являются членами международной террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами", которая запрещена в России. 

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. 

Сергей САЗОНОВ

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