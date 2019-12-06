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SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок

При наборе высоты произошел выход гидросистемы из строя

SSJ-100 был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт "Внуково" из-за возникших в воздухе технических проблем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. 

Командир воздушного лайнера "Сухой Суперджет" запросил возвращения самолета при наборе высоты, когда обнаружил проблемы с гидросистемой. 

История завершилась благополучно, самолет удалось безопасно посадить и никто на борту не пострадал. 

Сергей САЗОНОВ

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