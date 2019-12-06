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SSJ-100 был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт "Внуково" из-за возникших в воздухе технических проблем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Командир воздушного лайнера "Сухой Суперджет" запросил возвращения самолета при наборе высоты, когда обнаружил проблемы с гидросистемой.
История завершилась благополучно, самолет удалось безопасно посадить и никто на борту не пострадал.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем