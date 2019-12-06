Прощание состоится 10 декабря на Хованском кладбище

Ушел из жизни известный российский математик, ученый Олег Ивашев-Мусатов. Смерть 91-летнего преподавателя МГУ наступила в результате выпитого им средства для прочистки труб "Крот". Об этом стало известно из публикации на сайте Механико-математического факультета университета.

Указывается, что ученый скончался во вторник, 3 декабря. Ранее об этом не было известно.

Прощание с Олегом Сергеевичем Ивашевым-Мусатовым состоится на Хованском кладбище 10 декабря.