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Ушел из жизни известный российский математик, ученый Олег Ивашев-Мусатов. Смерть 91-летнего преподавателя МГУ наступила в результате выпитого им средства для прочистки труб "Крот". Об этом стало известно из публикации на сайте Механико-математического факультета университета.
Указывается, что ученый скончался во вторник, 3 декабря. Ранее об этом не было известно.
Прощание с Олегом Сергеевичем Ивашевым-Мусатовым состоится на Хованском кладбище 10 декабря.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем