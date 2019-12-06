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Более двухсот детей эвакуировали в детском саду из-за задымления

Спасатели выяснили, что причиной горения скорее всего стало замыкание

В городе Череповце Вологодской области персонал оперативно вывел более 200 детей на улицу после того, как в детском саду №9 как сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает "FlashNord" со ссылкой на регионального представителя ГУ МЧС. 

Прибывшие на место происшествия пожарные выявили, что горения в шахте лифта нет и причиной, вероятнее всего, стало замыкание в моторе. 

После того, как помещения проветрили, детей вернули обратно в группы. 

Сергей САЗОНОВ

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