Спасатели выяснили, что причиной горения скорее всего стало замыкание

В городе Череповце Вологодской области персонал оперативно вывел более 200 детей на улицу после того, как в детском саду №9 как сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает "FlashNord" со ссылкой на регионального представителя ГУ МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные выявили, что горения в шахте лифта нет и причиной, вероятнее всего, стало замыкание в моторе.

После того, как помещения проветрили, детей вернули обратно в группы.