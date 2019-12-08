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Огненный ад: в Подмосковье загорелась гостиница

Огненный ад: в Подмосковье загорелась гостиница
Фото: www.globallookpress.com
Судьба одного человека неизвестна

В подмосковном Одинцово горит трехэтажная деревянная гостиница "Усадьба Ромашково". Огонь, по предварительным данным, вспыхнул на первом этаже, где расположен ресторан. В здании находилось 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала. Людей вовремя эвакуировали, однако один человек пропал.

Спасатели пытаются выяснить судьбу одного гостя. Пожар, как пишут РИА Новости, пытаются потушить 55 человек и 17 единиц техники. Площадь пожара составила одну тысячу кв м.

Кадры огня разлетелись по соцсетям. Так, телеграмм-канал радиостанции "Говорит Москва" опубликовал видео разрушенной гостиницы.

Огонь, разрушив крышу основного здания, перекинулся на второе помещение. Сотрудница гостинцы считает, что пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки, передает телеканал "360".

Сотрудники отеля помогали менеджерам будить людей и вытаскивать их из огня:

"На момент возгорания сидел с товарищем, делал генеральную уборку бара. Забежал менеджер усадьбы гостиничного комплекса, попросил помочь. Мы ринулись помогать. Вытащили может четверых, может пятерых людей. Кого смогли, разбудили", – рассказал очевидец. 

По информации телеграм-канала RT, пожар локализовали. 

Полина ИВАНОВА

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