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Появились детали смерти арестованного вице-губернатора Тамбовской области

Появились детали смерти арестованного вице-губернатора Тамбовской области
Фото: www.globallookpress.com
Чиновник скончался на 47-м году жизни

Тело вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под домашним арестом из-за подозрений в мошенничестве, обнаружили 8 декабря под окнами квартиры его матери. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как передает ТАСС, старший помощник руководителя СК Елена Кярсна подтвердила эту трагическую новость и рассказала, что ведомство проверяет этот инцидент.

Чулкова задержали 16 октября. Сотрудники правоохранительных органов подозревали вице-губернатора Тамбовской области в мошенничестве. Следствие не исключает, что чиновник планировал похитить имущество комплекса "Рассказовский рынок", который принадлежит государству.

Чулков работал заместителем главы администрации области с 2008 года. Ранее он был руководителем комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Как пишет Lenta.ru, он был женат, у него остались два сына. 

Полина ИВАНОВА

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