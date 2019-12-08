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Тело вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под домашним арестом из-за подозрений в мошенничестве, обнаружили 8 декабря под окнами квартиры его матери. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Как передает ТАСС, старший помощник руководителя СК Елена Кярсна подтвердила эту трагическую новость и рассказала, что ведомство проверяет этот инцидент.
Чулкова задержали 16 октября. Сотрудники правоохранительных органов подозревали вице-губернатора Тамбовской области в мошенничестве. Следствие не исключает, что чиновник планировал похитить имущество комплекса "Рассказовский рынок", который принадлежит государству.
Чулков работал заместителем главы администрации области с 2008 года. Ранее он был руководителем комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Как пишет Lenta.ru, он был женат, у него остались два сына.
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