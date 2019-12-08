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Пьяный житель Нижнего Новгорода сбил толпу школьников. Подробности

Пьяный житель Нижнего Новгорода сбил толпу школьников. Подробности
Фото: www.globallookpress.com
Девять детей попали в больницу

В Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП. В результате аварии один из автомобилей влетел в пешеходов на тротуаре. Пострадали девять школьников и два взрослых человека, одна женщина скончалась уже в больнице.

По версии следствия, водитель пересек встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем и припаркованной машиной, которая вылетела на тротуар, сбив школьников. Подростки шли группой в театр. Как сообщили представители регионального СК, подозреваемого виновника аварии задержали. После ДТП он отказался от проверки на алкоголь в крови.

Как пишет ТАСС, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД пьяным человеком.

Пострадавшим детям ничего не грозит. Их выпишут из больницы максимум через две недели.

"Двое подростков в субботу были прооперированы, всем детям выполнено УЗИ органов брюшной полости, кому требовалось – компьютерная томография головы. Детям оказана вся необходимая помощь", – заявил заведующий отделением травматологии детской областной больницы Иосиф Шарипов РИА Новостям. 

Полина ИВАНОВА

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