Учеников и преподавателей массово эвакуируют

Сообщения о минировании нескольких десятков учебных заведений поступили сегодня в Приморье, Хабаровском крае, Благовещенске и Еврейской автономной области. Об этом сообщили представители местных властей.

Во Владивостоке и Уссурийске эвакуировали по шесть школ, на местах происшествия работает полиция и кинологи. Два заведения в первом городе и четыре во втором уже проверены, в них взрывных устройств не обнаружили.

После сообщений о минировании были также проверены школы Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Благовещенска, а также школы и два колледжа в Биробиджане, сообщают РИА Новости. Территорию учебных заведений обследуют, учащиеся эвакуированы.