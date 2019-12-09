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Дальний Восток парализовало: появились сообщения о минировании десятков школ

Учеников и преподавателей массово эвакуируют

Сообщения о минировании нескольких десятков учебных заведений поступили сегодня в Приморье, Хабаровском крае, Благовещенске и Еврейской автономной области. Об этом сообщили представители местных властей.

Во Владивостоке и Уссурийске эвакуировали по шесть школ, на местах происшествия работает полиция и кинологи. Два заведения в первом городе и четыре во втором уже проверены, в них взрывных устройств не обнаружили.

После сообщений о минировании были также проверены школы Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Благовещенска, а также школы и два колледжа в Биробиджане, сообщают РИА Новости. Территорию учебных заведений обследуют, учащиеся эвакуированы.

Карина СИРАЗОВА

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