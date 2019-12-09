Пьяный житель Подмосковья застрелил соседку

Нибиру
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Стрельба прогремела в городе Ступино. Огонь открыл 47-летний мужчина, который, по предварительным данным, был нетрезв.
Услышав грохот, соседка стрелка подошла к окну, чтобы посмотреть, в чем дело. В результате женщина была ранена в грудь. Спасти ее медикам не удалось. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по области сообщает L!FE.
Мужчину уже задержали.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко