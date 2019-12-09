Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пьяный житель Подмосковья застрелил соседку

Женщина выглянула в окно и поймала пулю

Стрельба прогремела в городе Ступино. Огонь открыл 47-летний мужчина, который, по предварительным данным, был нетрезв.

Услышав грохот, соседка стрелка подошла к окну, чтобы посмотреть, в чем дело. В результате женщина была ранена в грудь. Спасти ее медикам не удалось. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по области сообщает L!FE.

Мужчину уже задержали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей