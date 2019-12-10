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Стали известны новые подробности в деле стрелка из Читы

После продления ареста Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

Солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев под Читой, 23-24 декабря ожидает продление ареста. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева. 

По его словам, после этого молодого человека отправят в Москву на прохождение психиатрической экспертизы. 

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в одной из воинских частей под Читой. В результате этого инцидента погибли восемь человек, еще двое госпитализированы в больницу имени Бурденко в Москве. Предполагаемым мотивом преступления послужили неуставные отношения. 

Сергей САЗОНОВ

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