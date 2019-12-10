После продления ареста Шамсутдинова отправят в Москву на психиатрическую экспертизу

Солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев под Читой, 23-24 декабря ожидает продление ареста. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

По его словам, после этого молодого человека отправят в Москву на прохождение психиатрической экспертизы.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в одной из воинских частей под Читой. В результате этого инцидента погибли восемь человек, еще двое госпитализированы в больницу имени Бурденко в Москве. Предполагаемым мотивом преступления послужили неуставные отношения.