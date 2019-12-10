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Пассажирский самолет Як-42, летевший из Уфы в Нижневартовск в срочном порядке возвращается в столицу Башкортостана.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, у лайнера отказал один из двигателей, из-за чего экипаж принял решение вернуться в Уфу. В настоящее время крылатая машина вырабатывает топливо.
На борту самолета находятся 79 человек.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем