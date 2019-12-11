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На глазах у ребенка: известный издатель с женой умерли в Москве

Супруги могли отравиться неизвестным веществом

Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай вместе с супругой погибли при трагических обстоятельствах. Раю было 29 лет. О смерти сообщило издание.

"Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая",

сообщается на странице журнала в Facebook. Тела погибших, по предварительным данным, нашла мать жены Александра. Вечером в понедельник, 9 декабря, на ее звонок ответил 5-летний сын издателя и сказал, что он очень голоден, а "мама и папа долго спят", передает Telegram-канал Baza. После этого женщина приехала к ним.

Возможно, Рай с супругой умерли из-за отравления, но каким веществом и как оно попало в организм – пока неизвестно.

Карина СИРАЗОВА

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