Супруги могли отравиться неизвестным веществом

Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай вместе с супругой погибли при трагических обстоятельствах. Раю было 29 лет. О смерти сообщило издание.

"Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая",

– сообщается на странице журнала в Facebook. Тела погибших, по предварительным данным, нашла мать жены Александра. Вечером в понедельник, 9 декабря, на ее звонок ответил 5-летний сын издателя и сказал, что он очень голоден, а "мама и папа долго спят", передает Telegram-канал Baza. После этого женщина приехала к ним.

Возможно, Рай с супругой умерли из-за отравления, но каким веществом и как оно попало в организм – пока неизвестно.