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На заводе в Пензе прогремел взрыв

Есть раненые

На металлургическом заводе в Пензе взорвалась печь. Об этом сообщают экстренные службы.

"В результате ЧП пострадали двое рабочих предприятия, они госпитализированы",

- рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, состояние раненых оценивается врачами как средней степени тяжести.

ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса. Однако по некоторым данным, взрыва не было:

"Произошел хлопок в печи без последующего горения. Здание бетонное, его конструкции не пострадали",

цитирует "Pro Город" специалистов МЧС.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Карина СИРАЗОВА

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