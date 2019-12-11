Есть раненые

На металлургическом заводе в Пензе взорвалась печь. Об этом сообщают экстренные службы.

"В результате ЧП пострадали двое рабочих предприятия, они госпитализированы",

- рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, состояние раненых оценивается врачами как средней степени тяжести.

ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса. Однако по некоторым данным, взрыва не было:

"Произошел хлопок в печи без последующего горения. Здание бетонное, его конструкции не пострадали",

– цитирует "Pro Город" специалистов МЧС.

Другие обстоятельства происшествия выясняются.