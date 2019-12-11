Несчастную нашли прохожие

Жестоко избитую женщину обнаружили в центре города. Медики подозревают, что пострадавшую изнасиловали. Возможно, над ней надругались прямо на улице – окончательных данных пока нет.

Окровавленную 34-летнюю женщину нашли в арке дома Потаповского переулка с ушибами головы и мозга, сообщили РИА Новостям в правоохранительных органах. Ее увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.