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Жестоко избитую женщину обнаружили в центре города. Медики подозревают, что пострадавшую изнасиловали. Возможно, над ней надругались прямо на улице – окончательных данных пока нет.
Окровавленную 34-летнюю женщину нашли в арке дома Потаповского переулка с ушибами головы и мозга, сообщили РИА Новостям в правоохранительных органах. Ее увезли в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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