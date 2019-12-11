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Взрывы и токсичные выбросы: в Екатеринбурге загорелся завод

Взрывы и токсичные выбросы: в Екатеринбурге загорелся завод
Фото: www.globallookpress.com
Людей массово эвакуируют

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на заводе. Черный дым виден практически из всех районов города, начались взрывы.

На площади 800 квадратных метров Уральского завода лакокрасочных изделий загорелась разлитая краска. На место прибыли пожарные и спасатели.

По словам очевидцев, есть пострадавшие и погибшие. В МЧС сообщили об одном пострадавшем, пишет Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". На данный момент людей эвакуируют с места происшествия.

Корреспондент "Е1.Ру" передает, что прогремело около восьми взрывов: "Вверх подлетела бочка, метров на 20. Упала с очень громким грохотом, никого не задело". Происходят токсичные выбросы, слышны хлопки. Местные жители говорят, что рядом с источником пожара находится станция с газовыми баллонами.

Пожар начался из-за короткого замыкания, сообщили спасатели. Существует угроза обрушения кровли ангара, огонь перекинулся на соседние здания.

Карина СИРАЗОВА

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