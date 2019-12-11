Тело обнаружили в поле недалеко от автобусной остановки

Под Лосино-Петровским в Никифорово произошла страшная трагедия. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По словам представителей ведомства, в поле нашли обезглавленное тело жителя столицы. Мужчина, по предварительным данным, собирался сфотографировать животных в лесу. Однако, что с ним произошло, пока не известно. Следователи, как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", выясняют детали этого инцидента.