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Под Лосино-Петровским в Никифорово произошла страшная трагедия. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.
По словам представителей ведомства, в поле нашли обезглавленное тело жителя столицы. Мужчина, по предварительным данным, собирался сфотографировать животных в лесу. Однако, что с ним произошло, пока не известно. Следователи, как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", выясняют детали этого инцидента.
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