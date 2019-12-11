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Жителя Коми приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство сожительницы и знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Мужчина смертельно ранил женщину и друга во время застолья. Обвиненный забрал мобильный одной из жертв, но на следующий день решил проверить обстановку на месте преступления. Там его нашли сыновья убитого.
Как отмечает агентство FlashNord, мужчина ранее находился в местах лишения свободы. Он вышел из тюрьмы за месяц до инцидента.
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