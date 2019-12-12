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Специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолета Ми-28, который накануне потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на военно-промышленный комплекс региона.
Как уточняет "Комсомольская правда", по одной из версий вертолет рухнул из-за технической неисправности. Эксперты также полагают, что могла возникнуть ошибка во время пилотирования.
В настоящее время полеты вертолетов Ми-28 приостановлены в ЮВО до того, как не прояснятся все обстоятельства произошедшего.
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