Мужчину недавно уволили за неприглядный поступок

В Санкт-Петербурге бывший сотрудник правоохранительных органов избил 81-летнего мужчину. Из полиции мужчина был уволен недавно за поступок, "порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД".

Сейчас бывший полицейский задержан, против него возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В случае установления его вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в полиции FlashNord.

Как сообщили местные СМИ, ранее полицейский применял насилие к школьнику во время конфликта.