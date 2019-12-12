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Бывший полицейский избил пенсионера

Мужчину недавно уволили за неприглядный поступок

В Санкт-Петербурге бывший сотрудник правоохранительных органов избил 81-летнего мужчину. Из полиции мужчина был уволен недавно за поступок, "порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД".

Сейчас бывший полицейский задержан, против него возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В случае установления его вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в полиции FlashNord.

Как сообщили местные СМИ, ранее полицейский применял насилие к школьнику во время конфликта.

Дарья ПЕТРОВА

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