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В Санкт-Петербурге бывший сотрудник правоохранительных органов избил 81-летнего мужчину. Из полиции мужчина был уволен недавно за поступок, "порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД".
Сейчас бывший полицейский задержан, против него возбуждено уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В случае установления его вины он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в полиции FlashNord.
Как сообщили местные СМИ, ранее полицейский применял насилие к школьнику во время конфликта.
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