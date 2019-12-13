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Астронавты починили туалет, который несколько месяцев назад сломался на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя NASA.
В среду из переговоров астронавтов стало известно, что туалет на американской части МКС пришел в негодность и астронавты ходят по нужде на российском сегменте.
На сайте NASA уточняется, что в течение последних месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались выяснить, в чем причина поломки механизма туалета. В итоге было решено заменить емкость с консервантом и насосом-дозатором.
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