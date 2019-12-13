Космическое устройство для справления нужды наконец починили

Астронавты починили туалет, который несколько месяцев назад сломался на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя NASA.

В среду из переговоров астронавтов стало известно, что туалет на американской части МКС пришел в негодность и астронавты ходят по нужде на российском сегменте.

На сайте NASA уточняется, что в течение последних месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались выяснить, в чем причина поломки механизма туалета. В итоге было решено заменить емкость с консервантом и насосом-дозатором.