Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На МКС снова смогут ходить в туалет

Космическое устройство для справления нужды наконец починили

Астронавты починили туалет, который несколько месяцев назад сломался на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя NASA.

В среду из переговоров астронавтов стало известно, что туалет на американской части МКС пришел в негодность и астронавты ходят по нужде на российском сегменте. 

На сайте NASA уточняется, что в течение последних месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались выяснить, в чем причина поломки механизма туалета. В итоге было решено заменить емкость с консервантом и насосом-дозатором. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей