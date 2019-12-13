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Студентка колледжа изрезала лицо преподавателя

Израненная женщина доставлена в больницу

Студентка колледжа в Чебоксарах с ножом в руках напала на заведующую отделением. В настоящее время женщина госпитализирована с ранениями лица и рук. Об этом сообщает МВД Чувашии

В ведомстве добавили, что имеют вопросы к состоянию психического здоровья 17-летней девушки и намерены провести соответствующую экспертизу. 

СУСК МВД по Чувашии решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 (покушение на убийство). 

Сергей САЗОНОВ

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