Нибиру
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В Сети появилось видео пожара, пламя которого в данные минуты охватило один из продовольственных складов на юге Москвы.
На кадрах, размещенных в группе "Инцидент | Москва" в ВК, видно густой черный клуб дыма валится на площади 3000 кв.м. Уточняется, что причиной пожара стало обрушение кровли.
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