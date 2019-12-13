Пламя охватило 3000 квадратных метров

В Сети появилось видео пожара, пламя которого в данные минуты охватило один из продовольственных складов на юге Москвы.

На кадрах, размещенных в группе "Инцидент | Москва" в ВК, видно густой черный клуб дыма валится на площади 3000 кв.м. Уточняется, что причиной пожара стало обрушение кровли.