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Опубликовано первое видео с места пожара на складе на юге Москвы

Пламя охватило 3000 квадратных метров

В Сети появилось видео пожара, пламя которого в данные минуты охватило один из продовольственных складов на юге Москвы. 

На кадрах, размещенных в группе "Инцидент | Москва" в ВК, видно густой черный клуб дыма валится на площади 3000 кв.м. Уточняется, что причиной пожара стало обрушение кровли. 

Сергей САЗОНОВ

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