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Правоохранительные органы задержали тульского браконьера, который убил пять животных. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ".
Подозрительный автомобиль обнаружили в ходе объезда территории. Увидев проверяющих, водитель поспешно нажал на педаль газа, а в погоне начал скидывать туши убитых им животных.
На счету убийцы два убитых лося, два оленя и одна косуля. Нанесенный ущерб оценивается в триста тысяч рублей. Любителю охоты теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
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