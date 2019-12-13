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Полиция задержала серийного убийцу под Калугой

Браконьер расправлялся с оленями и лосями

Правоохранительные органы задержали тульского браконьера, который убил пять животных. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ". 

Подозрительный автомобиль обнаружили в ходе объезда территории. Увидев проверяющих, водитель поспешно нажал на педаль газа, а в погоне начал скидывать туши убитых им животных. 

На счету убийцы два убитых лося, два оленя и одна косуля. Нанесенный ущерб оценивается в триста тысяч рублей. Любителю охоты теперь грозит до пяти лет лишения свободы. 

Сергей САЗОНОВ

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