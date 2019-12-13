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На крейсере "Адмирал Кузнецов" нашли второго погибшего

Офицер спасал рабочих, но умер сам

На месте тушения пожара крейсера "Адмирал Кузнецов" нашли тело второго погибшего. Эту информацию подтвердил Северный флот.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота. Тело офицера обнаружили в аварийном отсеке корабля. Как сообщили представители Северного флота, погибший спустился к месту, где проводились сварочные работы и обеспечивал эвакуацию рабочих. 

Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел 12 декабря. Более 10 человек пострадали, семь из них попали в больницу. Одного погибшего нашли сразу после происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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