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На месте тушения пожара крейсера "Адмирал Кузнецов" нашли тело второго погибшего. Эту информацию подтвердил Северный флот.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота. Тело офицера обнаружили в аварийном отсеке корабля. Как сообщили представители Северного флота, погибший спустился к месту, где проводились сварочные работы и обеспечивал эвакуацию рабочих.
Пожар на "Адмирале Кузнецове" произошел 12 декабря. Более 10 человек пострадали, семь из них попали в больницу. Одного погибшего нашли сразу после происшествия.
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