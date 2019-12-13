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В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе с легковоспламеняющимися жидкостями и автозапчастями. Огонь охватил уже 5 тыс кв метров. Информации о пострадавших пока нет.
Из здания эвакуировали около 100 человек. Как пишут РИА Новости, на место происшествия отправили пожарный поезд и мобильную химико-радиометрическую лабораторию, которая замерит воздух, чтобы узнать, загрязнен ли он.
Видео и кадры пожара разлетелись по соцсетям. Ролик клубов дыма и огня опубликовала в своем телеграм-канале радиостанция "Говорит Москва".
По информации телеграм-канала "360", пожар локализовали, но часть ангара обрушилась.
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