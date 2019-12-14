От огня пострадали 12 человек

В Тюмени в ночь на 14 декабря произошел страшный пожар. В результате ЧП один человек скончался, 12 в состоянии разной степени тяжести попали в больницу. Десять из них отравились продуктами горения. Самые тяжелые травмы у медсестры, которая пыталась помочь пострадавшим пациентам.

Об этом рассказали в региональном МЧС. Как пишет "Комсомольская правда", дым валил из окон второго этажа. Спасатели эвакуировали 116 человек, все они вернулись в наркодиспансер, отмечает ТАСС. Пожар быстро локализовали 72 человека и 25 единиц техники.

По предварительным данным, один из пациентов нарушил правила и курил в наркодиспансере, что стало причинной пожара, передает телеграм-канал "Подъем". "Пятый канал" опубликовал страшные последствия происшествия. Некоторые палаты полностью сгорели.