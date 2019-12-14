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На трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области автобус с 53 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. По последним данным, пострадали 15 человек.
Об этом сообщил телеграм-канал RT со ссылкой на ГИБДД. Автобус вез людей с концерта Макса Коржа в Перми. Как пишет ТАСС, госпитализация никому не понадобилась.
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