Пострадали 15 пассажиров

На трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области автобус с 53 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. По последним данным, пострадали 15 человек.

Об этом сообщил телеграм-канал RT со ссылкой на ГИБДД. Автобус вез людей с концерта Макса Коржа в Перми. Как пишет ТАСС, госпитализация никому не понадобилась.