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"Работают оперативники": Крымский мост встал

"Работают оперативники": Крымский мост встал
Фото: www.globallookpress.com
Обманутый мошенниками мужчина взобрался на опору

На Крымском мосту в Москве в воскресный день случилось ЧП. В соцсетях сообщают, что на опору взобрался неизвестный мужчина. По словам переполошившего столицу гражданина, его кинули на деньги.

Движение сейчас перекрыто, на месте работают оперативники. Судя по фото очевидцев, которые публикует телеграм-канал "Московские новости", специалисты пытаются добраться до мужчины с помощью пожарной лестницы. 

К счастью, все обошлось. Чуть позже в столичном главке МЧС сообщили, что мужчину удалось снять с опоры Крымского моста с помощью автолестницы. Никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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<цензура> какая-то.
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