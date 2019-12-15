Обманутый мошенниками мужчина взобрался на опору

На Крымском мосту в Москве в воскресный день случилось ЧП. В соцсетях сообщают, что на опору взобрался неизвестный мужчина. По словам переполошившего столицу гражданина, его кинули на деньги.

Движение сейчас перекрыто, на месте работают оперативники. Судя по фото очевидцев, которые публикует телеграм-канал "Московские новости", специалисты пытаются добраться до мужчины с помощью пожарной лестницы.

К счастью, все обошлось. Чуть позже в столичном главке МЧС сообщили, что мужчину удалось снять с опоры Крымского моста с помощью автолестницы. Никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал RT.