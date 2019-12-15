В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

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Автобус, в котором ехали 40 человек, перевернулся в Нижегородской области. Авария случилась около четырех часов вечера в Балахнинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус вылетел в кювет и перевернулся.
Информация о пострадавших разнится. РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД пишет о восьми пассажирах, получивших травмы.
ТАСС передает, что пострадавших 14. Сведений о жертвах не поступало.
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