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В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

Есть пострадавшие

Автобус, в котором ехали 40 человек, перевернулся в Нижегородской области. Авария случилась около четырех часов вечера в Балахнинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Информация о пострадавших разнится. РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД пишет о восьми пассажирах, получивших травмы.

ТАСС передает, что пострадавших 14. Сведений о жертвах не поступало.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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