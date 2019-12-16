Неадекватный мужчина размахивал пистолетом в толпе

Мужчина устроил стрельбу в московском метро на станции "Косино". Он выстрелил в тоннель и затем скрылся.

"Позднее мужчина, который вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет, был задержан полицейскими около станции метро "Лермонтовский проспект",

– сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. Подозреваемый стрелял в присутствии пассажиров, поднимаясь по лестнице.

Задержанным оказался 23-летний приезжий, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Никто из пассажиров не пострадал, передает "Телеканал 360".